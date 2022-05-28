В ООН назвали число голодающих, которые появятся из-за кризиса на Украине ФАО: число голодающих на планете достигнет 220 млн из-за украинского кризиса

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В результате дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений, что стало результатом украинского кризиса, число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), экс-министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.

Мартина подчеркнул, что число голодающих в мире росло ещё до начала украинского кризиса и достигло почти 200 млн человек в 53 странах мира в 2021 году.

Нынешний конфликт ещё больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти ещё на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий, — сказал представитель FAO.

По его словам, в портах Украины заблокированы порядка 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. Если эти грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти. Следствием этого станет рост цен и дефицит удобрений.

Если цены на продовольствие будут оставаться высокими и заниматься сельским хозяйством в развивающихся странах будет сложно, под риском оказываются будущие урожаи, — сказал Мартина.

Он также добавил, что транспортировка продовольствия способами, альтернативными морскому, не гарантирует перевозку больших объёмов продукции. В настоящее время идёт подготовка вывоза украинского зерна и кукурузы грузовиками в Румынию, после чего груз будет сплавляться по Дунаю. Однако эти обороты не могут сравниться с оборотами в порту, подчеркнул Мартина. Также он указал на риски отсутствия места для хранения июньских урожаев. Крайне важно, чтобы порты снова стали оперативными, отметил представитель FAO.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что, утверждая, что кризис продовольствия происходит из-за действий России в акваториях Чёрного и Азовского морей, США сознательно переворачивают положение дел «с ног на голову». Киевские власти минируют акватории портов, не давая судам доставлять провизию и прочие товары в другие государства. Также сам Вашингтон не желает отвечать за собственные внешнеэкономические промахи. По словам Антонова, Москва выражает глубокую обеспокоенность сложившейся на мировых продовольственных рынках ситуацией и обещает продолжать «добросовестно исполнять обязательства по международным экспортным контрактам».

Президент РФ Владимир Путин назвал ранее безосновательными попытки переложить на Москву ответственность за продовольственный кризис в мире и указал, что эти проблемы возникли в том числе из-за антироссийских санкций США и Евросоюза. В телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги в четверг российский лидер сказал, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если с неё будут сняты санкции.