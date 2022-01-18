В ООН поприветствовали сообщение о скором диалоге Лаврова и Блинкена
Никита Чайка
Никита Чайка
21:59, 18 января 2022
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В ООН положительно оценили организацию будущих переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Уточняется, что встреча назначена на 21 января и пройдёт Женеве. Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что встреча находится в стадии активной проработки.
В организации надеются на успех диалога между двумя сторонами и что результатом станет снижение напряжённости.
Мы всегда приветствуем подобный диалог, особенно во время высокой напряжённости в регионе, — сказал Дюжаррик.
Он не стал отвечать на заданный вопрос, касающийся учений российских вооружённых сил в Белоруссии, а лишь ещё раз подчеркнул «центральную роль диалога».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили по телефону прошедшие на прошлой неделе переговоры по вопросам безопасности, а также меры, предложенные Москвой.
Блинкен в беседе с Лавровым заявил о важности дипломатического взаимодействия для реализации цели деэскалации ситуации, а также о том, что в обсуждении евробезопасности должны принимать участие НАТО и Украина.
Ранее преcс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы, которые Москва обозначила в проектах соглашений по гарантиям безопасности, были в первую очередь адресованы Вашингтону, участие в переговорах ЕС не принципиально. Таким образом он ответил на призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля включить Европу в процесс переговоров.