В ООН поприветствовали сообщение о скором диалоге Лаврова и Блинкена

В ООН положительно оценили организацию будущих переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Уточняется, что встреча назначена на 21 января и пройдёт Женеве. Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что встреча находится в стадии активной проработки.

В организации надеются на успех диалога между двумя сторонами и что результатом станет снижение напряжённости.

Мы всегда приветствуем подобный диалог, особенно во время высокой напряжённости в регионе, — сказал Дюжаррик.

Он не стал отвечать на заданный вопрос, касающийся учений российских вооружённых сил в Белоруссии, а лишь ещё раз подчеркнул «центральную роль диалога».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИД Сергей Лавров обсудили по телефону прошедшие на прошлой неделе переговоры по вопросам безопасности, а также меры, предложенные Москвой.

Блинкен в беседе с Лавровым заявил о важности дипломатического взаимодействия для реализации цели деэскалации ситуации, а также о том, что в обсуждении евробезопасности должны принимать участие НАТО и Украина.

Ранее преcс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопросы, которые Москва обозначила в проектах соглашений по гарантиям безопасности, были в первую очередь адресованы Вашингтону, участие в переговорах ЕС не принципиально. Таким образом он ответил на призыв главы евродипломатии Жозепа Борреля включить Европу в процесс переговоров.