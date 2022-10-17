Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация позитивно оценивает прошедшие накануне в Москве переговоры между представителями ООН и российской стороной по реализации зерновой сделки. По его словам, встреча получилась конструктивной, на ней обсуждался экспорт продовольствия и удобрений из России, передает ТАСС.