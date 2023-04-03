В ООН подтвердили гибель более 500 детей на Украине

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Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел сообщила, что на Украине после начала российской спецоперации погиб 501 ребенок. Это только подтвержденные ООН случаи, но цифры являются предварительными, отметила она в Twitter.

Рассел считает, что реальное количество убитых может быть больше.

Реальная цифра, скорее всего, гораздо выше, а тяжесть последствий для пострадавших семей просто невообразима. Это еще одна трагическая веха для детей и семей Украины, — написала Рассел.

Она также указала на данные ЮНИСЕФ, согласно которым, почти 1000 детей получили ранения.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия передала украинской стороне пятерых раненых военнослужащих ВСУ. Она напомнила, что в конце марта таким же образом Киев передал Москве пятерых раненых российских солдат, сейчас они проходят лечение в столичных больницах.