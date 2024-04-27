В ООН подсчитали, сколько лет уйдет на разминирование сектора Газа ООН: на разминирование сектора Газа и разбор завалов уйдет 14 лет

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На разминирование сектора Газа и разбор завалов уйдет 14 лет, заявил старший офицер Службы по разминированию ООН Пер Лодхаммар. По его словам, которые приводятся на сайте организации, в результате войны на территории анклава осталось около 37 млн тонн обломков. При этом назвать точное количество неразорвавшихся боеприпасов невозможно, подчеркнул он.

Все, что я могу сказать, это то, что по крайней мере 10% используемых боеприпасов потенциально не функционируют с 100 грузовиками, мы говорим о 14 годах работы, — сказал он.

В субботу, 27 апреля, стало известно, что Военно-воздушные силы Израиля за минувшие сутки атаковали свыше 50 различных целей в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, авиаудары наносили истребители и другие летательные аппараты. Среди поражаемых объектов были шахты туннелей и военная инфраструктура.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нынешнего времени». По его словам, рано или поздно справедливость восторжествует и политику воздастся по заслугам.

Ранее высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций и экс-глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос заявил, что человечество переживает нечто вроде третьей мировой войны. Он обратил внимание, что слова о мире заменили речами о безопасности, и призвал спасать не только планету, но и само человечество.