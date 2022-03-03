В ООН подсчитали количество беженцев с Украины за неделю

За неделю количество беженцев с Украины составило 1 млн человек. Об этом в своём Twitter написал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Ранее он предположил, что страну могут покинуть до 4 млн человек.

Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода 1 млн беженцев с Украины в соседние страны, — сообщил Гранди.

Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что из-за ухудшения обстановки на Украине страну могли покинуть порядка 4 млн человек.

Филиппо Гранди пояснил, что 4 млн — это планируемое число беженцев. Он выразил надежду, что такого числа перемещённых лиц не будет. Тем не менее при нынешних темпах оттока населения эта цифра будет быстро достигнута.

О начале военной спецоперации по «демилитаризации» Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».