В ООН поддержали российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма

https://static.news.ru/photo/847d53ae-29c7-11eb-9db2-fa163e074e61_660.jpg Фото: UN General Assembly

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН на заседании 18 ноября принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими практиками, которые способствуют эскалации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Как передаёт ТАСС, 122 государства поддержали принятие проекта, 53 страны воздержались, Украина и США высказались против. В тексте документа, соавторами которого стали представители более 20 государств, выражается обеспокоенность по поводу «героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS». В проекте резолюции осуждается возведение памятников связанным с нацизмом личностям и проведение публичных мероприятий, прославляющих нацистское прошлое и неонацизм.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в своём выступлении подчеркнул, что проект резолюции не имеет цели проводить исторические изыскания. По его словам, в документе говорится об актуальных проблемах, с которыми страны мира сталкиваются «не просто регулярно, а постоянно». Резолюция ориентирована на диалог и сотрудничество, подчеркнул Кузьмин.

Представитель США заявил, что Вашингтон высоко оценивает героизм и жертвы союзных государств, которые одержали победу во Второй мировой войне. При этом, по мнению американского дипломата, проект резолюции используется Россией, чтобы «легитимизировать дезинформацию».

Представитель Украины обвинил авторов документа в попытке манипуляции историей, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств и использовании Генассамблеи ООН как инструмента для государственной информационной кампании, призванной прикрыть агрессивную международную политику.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая призвала ужесточить ответственность за реабилитацию нацизма в Интернете, передавал NEWS.ru. Инициатива подразумевает ввод штрафных санкций за отрицание приговоров Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложной информации о деятельности Советского Союза во время Второй мировой войны.