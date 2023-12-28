В ООН озвучили главные задачи 2024 года Гутерриш: 2024 год будет годом доверия и надежды

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2024 год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем новогоднем видеообращении. По его словам, которые цитирует пресс-служба организации, человечеству нужно сплотиться, чтобы преодолеть все разногласия.

2023 год стал годом огромных страданий, насилия и климатического хаоса. Человечество страдает. Наша планета в опасности. Войн становится все больше и они все более жестокие. При этом доверие истощается. 2024 год должен стать годом восстановления доверия и возвращения надежды, — отметил Гутерриш.

Также он упомянул, что 2023 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Многие люди столкнулись с нищетой и голодом, и миру нужно сообща справиться с этими напастями, заключил Гутерриш.

До этого Гутерриш признал, что гуманитарная резолюция по палестино-израильскому конфликту, принятая в ноябре Советом Безопасности ООН, в настоящее время несостоятельна. По его словам, условия на земле не позволяют оказывать какую-либо значительную гуманитарную помощь, а ситуация в секторе Газа перерастает в катастрофу с необратимыми последствиями для мира и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что речь идет о серьезном риске краха гуманитарной системы в целом.