В ООН не смогли подтвердить обвинения о краже Россией украинского зерна Представитель генсека ООН Дюжаррик отверг обвинения Киева в краже зерна в адрес России

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ООН не располагает данными, подтверждающими обвинения Киева в адрес России в краже зерна, заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. Таким образом, он отверг отверг заявление Киева об экспорте Москвой украинского зерна.

Мы видели эти сообщения в СМИ, говорили с нашими коллегами из Всемирной продовольственной программы. У них нет возможности подтвердить эти обвинения. Мы все выступаем за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру, — сказал Дюжаррик.

Ранее Госдепартамент США направил 14 странам предупреждение, в котором сообщил, что Россия пытается продавать украденное украинское зерно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений Запада в блокировании поставок зерна с Украины. Причиной блокады, по его словам, стали принятые западными странами решения, которые должны быть отменены, чтобы избежать продовольственного кризиса.