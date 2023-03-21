В ООН отреагировали на инициативу КНР по Украине В ООН на фоне инициативы КНР по Украине заявили, что поощряют усилия любых стран

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Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация поощряет все усилия любых стран, которые направлены на мирное разрешение украинского конфликта. Такую предварительную оценку он дал в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина о мирном плане Китая, сообщает РИА Новости.

Хак отметил, что прошло мало времени, чтобы оценить их, также не хватает деталей об инициативе Пекина.

Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать все, что в их силах, для разрешения этого конфликта путем диалога. И если будет путь к миру с участием одной из этих стран, мы призываем ее продолжать прилагать усилия, — подчеркнул Хак.

Путин ранее заявил, что мирный план Пекина по украинскому конфликту можно брать за основу урегулирования, однако главное, чтобы к нему были готовы и на Западе, и на Украине.

Ранее стало известно, что Россия и Китай считают неприемлемыми подмены норм международного права. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, Владимира Путина и Си Цзиньпина. Они подчеркнули, что РФ и КНР будучи членами Совета Безопасности ООН продолжат отстаивать международные нормы.