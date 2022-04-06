В ООН отреагировали на информацию о расправе над российскими пленными
Офис генсека ООН: нужно расследовать сообщения о нарушении прав человека на Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:04, 07 апреля 2022
Стефан ДюжаррикФото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сообщения о нарушениях прав человека на Украине следует расследовать. Так он ответил на просьбу прокомментировать видеозапись с расправой на Украине над российскими пленными, сообщает РИА Новости.
Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы, — подчеркнул представитель генсека ООН.
Видеозапись, предположительно, сделана 30 марта, когда силы РФ отводились из окрестностей Киева, и попали в засаду.
Ранее стало известно, что газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, запечатлевшей расправу солдат ВСУ над ранеными российскими военными. В издании подчеркнули, что в кадр попал эпизод с пленными военнослужащими неподалеку от деревни к западу от Киева.