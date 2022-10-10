В ООН отказались от тайного голосования по референдумам ГА ООН отказалась от тайного голосования по резолюции Запада о непризнании референдумов

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Генеральная Ассамблея ООН не будет проводить тайное голосование по резолюции стран Запада о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такие данные следуют из итогов голосования, сообщает РИА Новости. Ранее с предложением провести открытое голосования по резолюции выступила Албания.

В результате идею об открытом голосовании поддержали 107 стран. Против высказались 13 стран, еще 39 воздержались.

Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании, — сообщил председатель ГА ООН Чаба Короши.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя остался недоволен подобным решением. Он назвал его «мошенничеством».

Уважаемые коллеги, <...> вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества. <...> Нам не дали слово по порядку ведения заседания <...> и сейчас пытаются украсть у стран — членов ООН право свободно высказывать точку зрения. <...> Это беспрецедентная манипуляция, подрывающая авторитет Генассамблеи и ООН в целом, — сказал Небензя.

Он также добавил, что российская сторона заявляет «решительный протест против вопиющего нарушения порядка ведения заседания».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает со стороны Евросоюза усиления санкционного режима против Москвы. 6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, а также запчасти для авиации и химических веществ. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть.