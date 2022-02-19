В ООН отчитали Украину за слова о выходе из Будапештского меморандума

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что публичная риторика вокруг ситуации на Украине должна быть направлена на деэскалацию напряжённости, а не на разжигание разногласий. Так он прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможном выходе страны из Будапештского меморандума. Речь президента Украины прозвучала на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, сообщает ТАСС.

Мы не собираемся комментировать всё, что было сказано на конференции. Я сошлюсь на слова, которые генеральный секретарь сказал вчера относительно риторики, — сказал Дюжаррик.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «все стороны быть невероятно осторожными в своей риторике» вокруг ситуации на Украине и добавил, что «публичные заявления должны быть направлены на снижение напряжённости, а не на её усиление».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении созвать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. По его словам, в случае, если это вновь не удастся и Украина не получит гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума, Киев признает его недействительным.