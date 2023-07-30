В ООН осудили атаки беспилотников на Москву В ООН после атаки БПЛА на Москву выступили против любых ударов по гражданским объектам

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против атак на гражданскую инфраструктуру, заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря международной организации Фархан Хак. По его словам, ООН осуждает любые нападения, где бы они не были.

Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было, — сказал Хак.

Ранее Минобороны РФ заявило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Подмосковья, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити». Первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2». Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. Сообщалось об одном пострадавшем.

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что цель атаки БПЛА на «Москва-Сити» была информационно-психологической. В своем Telegram-канале он написал, что ее также можно считать террористической.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что БПЛА, атаковавшие башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Московской области, так и с территории Украины. По его мнению, при налете на Москву утром 30 июля были задействованы дроны ВСУ, имеющие большую дальность.