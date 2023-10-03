В ООН одобрили миссию по безопасности в Гаити СБ ООН одобрил резолюцию об отправке миссии по содействию безопасности в Гаити

Фото: Manuel Elias/UN Photo/Global Look Press

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о создании вооруженной миссии по содействию безопасности в Гаити, сообщает ТАСС. Ожидается, что миссия будет участвовать в борьбе с действующими в стране бандитскими группировками. Россия и Китай при голосовании воздержались, остальные члены СБ выступили за.

Согласно принятому документу, миссия в Гаити будет международной, но при этом не будет являться миссией ООН. Ведущую роль в работе возьмет на себя Кения. Резолюция была подготовлена США и Эквадором в связи с ростом насилия со стороны преступных группировок и в соответствии с запросом гаитянских властей.

Также принятый документ расширяет оружейное эмбарго на несколько организаций, связанных с действующими на территории государства преступными группировками. При этом ряд параметров миссии еще предстоит определить. В частности, вопрос касается сроков ее размещения.

Гуманитарная обстановка и ситуация в сфере безопасности в Гаити ухудшились после гибели президента государства Жовенеля Моиза. Он был убит в собственной резиденции группой неизвестных 7 июля. По предположению местных властей, нападавшие были иностранцами. Возможными заказчиками убийства являются бывшие колумбийские военные. После преступления задержали свыше 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пять граждан США и пять сотрудников правоохранительных органов.

В августе более тысячи человек вышли на протесты против насилия вооруженных банд в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Во время шествия люди поджигали автомобили, полиция в ответ применила слезоточивый газ.