В ООН однозначно высказались о причастности Украины к теракту в «Крокусе» Небензя: сомнений в причастности Киева к теракту в «Крокусе» нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в подмосковном «Крокус Сити Холе» нет, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. По его словам, которые приводятся на сайте организации, следы заказчиков ведут в Киев.

Уже на этом этапе (предварительного расследования. — NEWS.ru) не возникает никаких сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в это отвратительное и бесчеловечное преступление. И следы его заказчиков, как можно со всем основанием утверждать, ведут в Киев, — сказал постпред.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что после теракта в концертном зале необходимо разобраться с теми, кто стоит за Украиной. По его словам, разговаривать надо именно с этими силами, потому что «украинцы подносили патроны», а указы давал кто-то другой.

До этого в Следственном комитете России сообщили, что к финансированию терактов в России и за ее пределами причастна нефтегазовая компания Burisma Holdings, работающая на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет об устранении российских политических и общественных деятелей и нанесении экономического ущерба стране. Отмечается, что на атаки было потрачено несколько миллионов долларов.