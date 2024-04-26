В ООН объявили о третьей мировой войне Представитель генсека ООН Моратинос: мы находимся в третьей мировой войне

Человечество переживает нечто вроде третьей мировой войны, заявил высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций и экс-глава МИД Испании Мигель Анхель Моратинос на форуме в Мадриде. Он обратил внимание, что слова о мире заменили речами о безопасности и призвал спасать не только планету, но и само человечество.

Мы находимся в своего рода третьей мировой войне. Что необходимо, так это сильная демократизация ООН. <...> Мы все говорим, и я тоже согласен, что мы должны спасти планету, но я также утверждаю, что мы должны спасти человечество, — сказал представитель генсека.

То, что третья мировая война уже началась, считает и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Так он расценивает боевые действия на Украине, недавние удары Ирана по Израилю, конфликт в секторе Газа, а также возможную эскалацию напряжения вокруг Тайваня.

По мнению украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, третья мировая война грозит человечеству, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, в случае падения Киева глобальная система безопасности по всему миру будет полностью разрушена и странам придется искать новые способы защиты.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что третья мировая война в этом году вновь отменяется. По его мнению, эскалация между Ираном и США на Ближнем Востоке завершится «джентльменским соглашением» после убийства Кассема Сулеймани, командира элитного подразделения «Аль-Кудс», случившегося четыре года назад.