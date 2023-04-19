В ООН объяснили сообщения о гневе Гутерриша из-за Украины ООН: Гутерриш удивился проведению награждения на Украине без его согласия

Фото: Loey Felipe/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на сообщения, что Антониу Гутерриш остался недоволен поездкой на Украину. Генсек удивился проведению 8 марта в Киеве церемонии награждения женщин-военнослужащих без его согласия, отметил он в беседе с РИА Новости.

О том, что Гутерриш был «очень взбешен» участием в этой церемонии ранее рассказала газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые обнародовали в Сети. В публикации также говорилось, что генсек ООН во время награждения «старался не улыбаться».

Генеральный секретарь был удивлен, что церемония награждения была добавлена [в график] без предварительной консультации [с ним] в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами, — сказал Дюжаррик.

Ранее Стефан Дюжаррик заявил, что ООН официально выразила США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании Антониу Гутерриша. По его мнению, такие действия не соответствуют обязательствам Вашингтона, обозначенным в уставе организации.