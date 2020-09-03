В ООН обвинили Россию в усилении присутствия в Ливии

Россию обвинили в усилении военного присутствия в Ливии. В очередном докладе для комитета ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго говорится, что «российские наёмники» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера получали в последнее время интенсивную материально-техническую поддержку из Сирии. Эксперты насчитали более 338 военных грузовых рейсов в бывшую Джамахирию за девять месяцев. Частота появления подобных отчётов говорит о перспективах эскалации в Ливии.
Отрывки доклада были
Помимо этого, на Западе фиксируют и увеличение численности российских «солдат удачи» в бывшей Джамахирии. Так, об этом накануне
Это не первый доклад ООН, который констатирует усиление предполагаемой российской помощи для ЧВК Вагнера. Последнее подобное исследование появлялось в мае этого года. Тогда эксперты сообщили в том числе о разногласиях, существующих между российскими «солдатами удачи» и командованием Хафтара. В ответ на появившееся ооновское исследование российский постпред при ООН заявил, что «в Ливии нет российских военных», сознательно или случайно ставя знак равенства между военнослужащими и ЧВК. Дипломат заявил, что может раскрыть другие страны, чьи военные присутствуют в Ливии. По его словам, «большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику».
В условиях колеблющейся позиции администрации президента США по Ливии подобные доклады могут стимулировать ужесточение американской политики на этом направлении, особенно после того, как мирная инициатива Госдепа до демилитаризации наиболее конфликтных зон — в городе Сирт и муниципалитете аль-Джуфра — не была принята восточно-ливийскими органами власти. Некоторую жёсткость может испытать на себе и Россия. Предполагаемая концентрация иррегулярных сил в Ливии пока говорит об увеличивающихся рисках возможного наступления ПНС на Сирт и аль-Джуфру, которые контролирует ЛНА, и о подготовке к отражению этого натиска. Неопределённость, с которой США подходят к конфликту, возможно, в краткосрочной перспективе придаст уверенности противникам Хафтара. Вопрос лишь в том, смогут ли в Триполи решиться на силовой сценарий в двух проблемных районах до ноябрьских выборов президента США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен