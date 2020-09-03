В ООН обвинили Россию в усилении присутствия в Ливии

Россию обвинили в усилении военного присутствия в Ливии. В очередном докладе для комитета ООН по мониторингу соблюдения оружейного эмбарго говорится, что «российские наёмники» из частной военной компании (ЧВК) Вагнера получали в последнее время интенсивную материально-техническую поддержку из Сирии. Эксперты насчитали более 338 военных грузовых рейсов в бывшую Джамахирию за девять месяцев. Частота появления подобных отчётов говорит о перспективах эскалации в Ливии.

Отрывки доклада были опубликованы западными агентствами. В собранных аналитиками материалах говорится о том, что факты нарушения эмбарго на поставку оружия сторонам конфликта Ливии фиксировались со стороны Турции, России, Катара, Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Иордании. Многие случаи, по этим оценкам, помимо откровенной помощи участникам боевых действий, были связаны с недостаточной проверкой «коммерческих судов или самолётов, направлявшихся в Ливию». В исследовании для ООН отмечается, что «прямая военная материально-техническая поддержка РФ компании Вагнера и, возможно, других военных компаний, которые зарегистрированы в России, значительно увеличилась с января 2020 года по июнь 2020 года». Экспертами перечислены свыше 338 вызывающих подозрения полётов российской авиации из Сирии в Ливию в период с 1 ноября 2019 года по 31 июля 2020 года.

PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помимо этого, на Западе фиксируют и увеличение численности российских «солдат удачи» в бывшей Джамахирии. Так, об этом накануне заявил офис генерального инспектора при Пентагоне, отметив, что Москва стремится усилить позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, хотя его армия за последние месяцы потеряла значительный отрезок территории на подступах к Триполи, где базируется поддерживаемое Турцией и Катаром Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. Однако и действия Анкары в американском оборонном ведомстве не оправдывают: там отмечают, что она также усилила поток наёмников из Сирии в Ливию с целью оказать ПНС поддержку. Согласно данным США, переброску контролирует турецкая ЧВК SADAT, которая официально считается консалтинговой компанией. По этим же сведениям, в Ливии есть и военнослужащие регулярной армии Турции, включая операторов различных систем ПВО, которые развёрнуты в западной части страны.

Это не первый доклад ООН, который констатирует усиление предполагаемой российской помощи для ЧВК Вагнера. Последнее подобное исследование появлялось в мае этого года. Тогда эксперты сообщили в том числе о разногласиях, существующих между российскими «солдатами удачи» и командованием Хафтара. В ответ на появившееся ооновское исследование российский постпред при ООН заявил, что «в Ливии нет российских военных», сознательно или случайно ставя знак равенства между военнослужащими и ЧВК. Дипломат заявил, что может раскрыть другие страны, чьи военные присутствуют в Ливии. По его словам, «большая часть доклада основана на непроверенной или явно сфабрикованной информации с целью дискредитировать российскую политику».

Василий Небензя Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В условиях колеблющейся позиции администрации президента США по Ливии подобные доклады могут стимулировать ужесточение американской политики на этом направлении, особенно после того, как мирная инициатива Госдепа до демилитаризации наиболее конфликтных зон — в городе Сирт и муниципалитете аль-Джуфра — не была принята восточно-ливийскими органами власти. Некоторую жёсткость может испытать на себе и Россия. Предполагаемая концентрация иррегулярных сил в Ливии пока говорит об увеличивающихся рисках возможного наступления ПНС на Сирт и аль-Джуфру, которые контролирует ЛНА, и о подготовке к отражению этого натиска. Неопределённость, с которой США подходят к конфликту, возможно, в краткосрочной перспективе придаст уверенности противникам Хафтара. Вопрос лишь в том, смогут ли в Триполи решиться на силовой сценарий в двух проблемных районах до ноябрьских выборов президента США.