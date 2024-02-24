В ООН обвинили НАТО в создании новых мировых кризисов Постпред ООН от Китая: НАТО следует отказаться от блоковой конфронтации

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Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь

Власти Китая обратились к НАТО с призывом избегать действий, которые могут привести к блоковой борьбе и созданию новых кризисов, заявил постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь. Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине китайский дипломат также подчеркнул, что безопасность страны не может повышаться за счет снижения уровня безопасности других государств, передает ТАСС.

Безопасность одной страны не должна достигаться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может достигаться за счет укрепления и расширения военных блоков, — сказал Чжан Цзюнь.

Представитель Китая призвал страны Североатлантического альянса отказаться от менталитета «холодной войны». По его словам, такая риторика неизбежно приведет к образованию новых кризисов и спровоцирует блоковое противостояние.

Как ранее сообщалось, член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц предложил прекратить финансирование ООН, выйти из нее. По мнению американского политика, следует также убрать штаб-квартиру объединения с территории США.