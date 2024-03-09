В ООН обеспокоились из-за выборов в новых регионах России Помощник Гутерреша Хиари заявил, что ООН тревожат выборы в новых регионах РФ

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Предстоящие выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, «вызывают глубокую тревогу» в ООН, заявил помощник генсека организации Халед Хиари. При этом он признал, что эти регионы вошли в состав России по результатам референдумов в соответствии с международным правом и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение.

Сообщения о планах Российской Федерации организовать и провести мартовские президентские выборы на территориях Украины, находящихся в настоящее время под ее контролем, вызывают глубокую тревогу, — сказал Хиари.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин известил, что выборы президента пройдут с обеспечением дополнительных мер безопасности. Он также отметил, что проголосовать смогут и жители Авдеевки, имеющие гражданство РФ.

Как уточнял до этого заместитель председателя Народного совета ДНР Андрей Крамар, у жителей Авдеевки с гражданством РФ будет возможность проголосовать на выборах президента РФ в том числе в пунктах временного размещения. По его словам, также предусмотрены и мобильные избирательные участки.

Выборы президента РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. Согласно данным опроса, проведенного Фондом общественного мнения, участие в голосовании точно примут 61% россиян. При этом 13% респондентов заявили о высокой вероятности посещения выборов.