В ООН не стали давать оценку передаче Украине иностранных БМП Представитель генсека ООН Дюжаррик воздержался от оценки передачи Украине иностранных БМП

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Представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга воздержался от оценки намерений США, Германии и Франции передать Украине боевые машины пехоты (БМП). Дипломат отметил, что к ООН неоднократно обращались с подобными вопросами. Он добавил, что цель международной организации в том, чтобы увидеть завершение конфликта на Украине, пишут «Известия».

Нас уже неоднократно спрашивали о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом, — сказал Дюжаррик.

Он при этом не стал делать прогнозы об окончании происходящего на Украине с учетом продолжающихся поставок западного оружия Киеву.

Обозреватели британского издания The Daily Telegraph Джо Барнс и Ник Гаттеридж в своей статье ранее написали, что президент Франции Эммануэль Макрон перешел красную черту, когда решил отправить Украине боевые машины пехоты (БМП) западного производства. Журналисты указали на то, что Франция стала первой страной, которая отправила в Киев боевые машины западного производства. По их словам, «военное табу нарушено, а красная черта перейдена».