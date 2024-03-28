В ООН не смогли установить обстоятельства крушения Ил-76 с военнопленными ООН: обстоятельства крушения Ил-76 с военнопленными ВСУ установить не удалось

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В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отмечается, что экспертам организации не удалось установить обстоятельства крушения над Белгородской областью самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Речь идет об инциденте, произошедшем 24 января 2024 года. При этом управление призвало к тщательному и прозрачному расследованию случившегося.

В отсутствие доступa УВКПЧ не смогло в достaточной степени устaновить обстоятельствa инцидентa в соответствии со своей обычной методологией, — говорится в докладе.

УВКПЧ также отметило, что российские власти обязаны незамедлительно передать информацию о личностях военнопленных Киеву, а их останки — семьям погибших.

Российский Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных, был сбит Вооруженными силами Украины 24 января над территорией Белгородской области. В результате погибли 74 человека, включая 65 украинских военных. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом и обвинили в нем британских консультантов президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее эксперты ООН сообщили о пытках российских военнослужащих на Украине в период с декабря 2023 года по февраль 2024-го. В докладе, опубликованном 27 марта на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека, содержится информация о побоях и жестоком обращении с ними.