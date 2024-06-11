В ООН не стали осуждать ВСУ за обстрел Садового Представитель ООН Лоуренс: точной информации по обстрелу Садового нет

Фото: МО Украины

Управление верховного комиссара ООН по правам человека не располагает точной информацией по обстрелу Вооруженными силами Украины населенного пункта Садовое в Херсонской области, заявил официальный представитель ведомства Джереми Лоуренс на брифинге в Женеве. По его словам, которые передает ТАСС, УВКПЧ применит стандартную методологию сбора информации, когда это будет возможно.

У меня нет какой-либо точной информации по этому вопросу. Мы располагаем ограниченными возможностями для этого. Мы по-прежнему стараемся собирать информацию о гражданских жертвах, убитых при этих обстоятельствах. Мы применим нашу стандартную методологию, когда это будет возможно, чтобы проверить эти сведения, — сказал он.

В Херсонской области 9 и 10 июня были объявлены днями траура в связи с гибелью 22 человек после удара ВСУ по селу Садовое в Голопристанском округе. Это произошло в пятницу, 7 июня. Все массовые и развлекательные мероприятия в эти дни отменили. Губернатор региона Владимир Сальдо выразил уверенность, что виновные в атаке «будут уничтожены».

Российская сторона, тем временем, передала в ООН доклад о военных преступлениях Украины. По словам зампредседателя Совета Федерации Инны Святенко, в документе представлен список детей, погибших и пострадавших при обстрелах ВСУ.