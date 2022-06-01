В ООН не исключили резолюции Совбеза по судоходству в Черном море

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сухогруз РМ-3 в акватории порта Мариуполя

Совбез ООН может рассмотреть резолюцию по судоходству в Черном море для обеспечения экспорта зерна с Украины, заявил постоянный представитель Албании, председательствующей в Совете Безопасности ООН в июне, Ферит Ходжа, сообщает ТАСС. Он отметил, что какого-либо текста для возможной резолюции сейчас нет, но он может появиться.

Мы не видели какого-либо конкретного текста. Но я не был бы удивлен, если он появится. Предпринимаются различные усилия внутри Совета и за его пределами, в том числе по линии генерального секретаря ООН. Если это случится в наше председательство, мы будем рады поделиться с вами, — сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова помочь в сопровождении судов с зерном в международные воды, если Украина начнёт разминирование портов и займётся вопросом обеспечения условий для безопасной навигации. Он подчеркнул, что Россия не чинит препятствий к выходу судов в море.

30 мая Владимир Путин заявил, что Россия готова содействовать беспрепятственному вывозу зерновых культур, которые в данный момент заблокированы в портах Украины. Глава государства добавил, что Москва готова экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию в существенном объеме в случае отмены антироссийских санкций.