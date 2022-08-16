В ООН назвали возможным посещение ЗАЭС только через Киев

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В ООН заявили, что располагают ресурсами для содействия поездке сотрудников МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС только через Киев, передают РИА Новости. В МИД России накануне предупредили, что проезд к ЗАЭС через Киев является крайне опасным, поскольку придется пересекать линию фронта.

У нас есть ресурсы для содействия поездке только через Киев, — говорится в сообщении.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.

Представители Минобороны России неоднократно повторяли, что обстрелы Запорожской АЭС, которые продолжаются со стороны Украины, способны привести к мировой техногенной катастрофе. 7 августа в результате обстрела электростанции была повреждена высоковольтная линия, а персонал вынуждено снизил мощность двух энергоблоков. Генерал-лейтенант Конашенков назвал эту атаку украинской стороны актом ядерного терроризма.