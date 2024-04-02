В ООН назвали вопрос выдачи Малюка России двусторонним Дюжаррик: вопрос выдачи Малюка России является двусторонним

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Малюк

Вопрос выдачи России главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка является двусторонним, заявил журналистам официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, организация не может дать комментариев по этой теме.

Экстрадиция — это двусторонний вопрос между двумя странами — членами [ООН], и у нас нет комментария по данному поводу, — сказал он.

Ранее Москва обратилась к Киеву с требованием арестовать всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, а после передать их России. В РФ подчеркнули, что каждое государство обязано бороться с терроризмом, в том числе и Украина. Кроме того, Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по статье о террористическом акте.

На эти новости, как уточнялось, Малюк отреагировал агрессивно. Такое поведение главы Службы безопасности Украины является важным свидетельством того, что он получил сигнал из Москвы, уверен посол Родин Мирошник. Мужчина понимает, что отсчет времени начался, от чего он «забился в истерике», резюмировал дипломат.

До этого Малюк намекнул, что СБУ может быть причастна к убийствам и покушениям на украинских и российских общественных деятелей и политиков. Он привел детали убийств экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского, а также покушения на российского писателя Захара Прилепина.