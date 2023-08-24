В ООН назвали приблизительное число погибших на Украине ООН: общее число погибших на Украине может достигать полумиллиона

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее число погибших с начала конфликта на Украине может достигать полумиллиона, заявила заместитель генсека ООН организации Розмари ДиКарло, передает РИА Новости. Она не конкретизировала представленные данные ни по сторонам конфликта, ни по погибшим среди мирного населения и военным.

В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона, — сказала она.

ДиКарло, не уточнив источник дaнных, привела цифры УВКПЧ ООН, согласно которым убиты по мeньшей мере 9444 гражданских лиц, среди них 545 дeтей.

30 ноября 2022 Урсула фон дер Ляйен оценила потери Украины в 100 тысяч солдат и офицеров. По данным главы Еврокомиссии, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля этого года.

Позднее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что информация о потерях в Вооруженных силах Украины чувствительная, поэтому ее озвучат в подходящий момент. По его мнению, такую информацию должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или лидер государства.