В ООН назвали опасным прецедентом возможность исключения РФ из Совбеза

Исключение России из состава Совета ООН по правам человека (СПЧ) стало бы опасным прецедентом, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующее решение должны принять страны-члены Совета, которые устанавливают правила для организации, но сам по себе такой шаг маловероятен.

Есть определённый уровень беспокойства в связи с созданием опасного прецедента, — сказал Дюжаррик.

Ранее стало известно, что в Исследовательской службе Конгресса США подготовили для парламентариев обзор по возможному ответу Организации Объединённых Наций на спецоперацию на Украине. По мнению аналитиков, некоторые государства могут оспорить членство РФ в ООН. Они считают, что Россия якобы препятствует действиям Совета Безопасности ООН, что «придало новый импульс доводам о том, что право вето плохо согласовывается с принципами организации».

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея об исключении России из ООН продолжает относиться к разряду маргинальных, несмотря на рост антироссийской пропаганды в западных СМИ. По её словам, Вашингтон и его «подмятые» единомышленники не составляют даже большинства членов Генеральной Ассамблеи, необходимого для подобного оспаривания. Постпред РФ при ООН Василий Небензя также заявил, что лишение России членства в Совете Безопасности ООН не предусмотрено самим Уставом Организации Объединённых Наций.