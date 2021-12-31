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В ООН назвали незаконным объявление россиянина в Косово персоной нон грата

03:19, 02 января 2022
В ООН назвали незаконным объявление россиянина в Косово персоной нон грата Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус «персона нон грата» неприменим к сотрудникам организации. Так он отреагировал на решение властей самопровозглашённой Республики Косово, заявивших о высылке российского сотрудника миссии ООН (МООНК) за якобы несовместимую с дипломатическим статусом деятельность, сообщает РИА Новости.

Нам стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника миссии ООН в Косово. Никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления миссии не поступало, — пояснил Дюжаррик.

Он рассказал, что «любые обеспокоенности, связанные с сотрудниками МООНК», необходимо направлять руководителям миссии. Уже они, по его словам, будут решать вопрос в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетом миссии.

Ранее стало известно, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата по требованию премьер-министра Альбина Курти. Об этом заявила министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала. Глава МИД также подчеркнула, что Республика Косово сохраняет решимость «противостоять злокачественному влиянию РФ».

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