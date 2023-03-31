В ООН назвали количество единиц ядерного оружия США в Европе Поспред России в ООН Небензя сообщил, что в Европе размещено до 150 единиц тактического ядерного оружия США

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Европейские страны в качестве союзников США по НАТО сейчас принимают до 150 единиц тактического ядерного оружия США, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС. Он добавил, что невозможно выявить победителя в ядерной войне.

По различным оценкам, в рамках сотрудничества стран НАТО в Европе в ядерной сфере уже может быть размещено около 100-150 американских тактических ядерных бомб. Причем модернизация как этих запасов, так и потенциальных носителей ядерного оружия лишь набирает обороты, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее отметил, что заявление Путина не блеф. При этом он предположил, что такое решение Москвы не будет иметь большого значения в военном плане.