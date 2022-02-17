В ООН назвали главные угрозы для человечества

Главные угрозы человечества назвали специалисты программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Среди перечисленных опасностей — лесные пожары, шум, рассинхронизация экосистем. Доклад с соответствующим содержанием опубликован на сайте организации.

По мнению экспертов ООН, одними из главных угроз человечества являются масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение. Они относятся к тем, которые оказывают существенное негативное влияние на природу и здоровье людей.

В частности, лесные пожары могут превратить поглотителей выбросов парниковых газов в источник, а само возгорание при этом способствует загрязнению воды и таянию ледников.

Что касается шумового загрязнения, то оно провоцирует хроническую раздражительность, негативно отражается на качестве сна и приводит к заболеваниям сердца, психическим расстройствам и ухудшению слуха.

Также в качестве одной из главных угроз эксперты признали рассинхронизацию экосистем.

В свою очередь, научный журналист датского издания Berlingske Ларс Хенрик Огор заявил, что главной естественной угрозой для жизни на планете является супервулкан.

Ранее учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии.