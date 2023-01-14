В ООН назвали число погибших и раненых с начала СВО ООН: около 7 тыс мирных граждан погибли на Украине с начала СВО, более 11 тыс ранены

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности международной организации сообщила, что на Украине с 24 февраля 2022 года около 7 тысяч человек погибли, более 11 тысяч получили ранения. В своем сообщении, которое приводит РИА Новости, ДиКарло сослалась на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). При этом она не уточнила, входят ли в эту цифру жертвы Донбасса.

УВКПЧ подтвердило данные о 18 096 погибших и раненных из числа гражданского населения <...>. В это число входят 6 952 человека убитыми и 11 144 ранеными. Реальные цифры, вероятно, значительно выше, — сказала представитель ООН.

Также она отметила, что миллионы украинских граждан были вынуждены покинуть свои дома. ДиКарло рассказала, что по запросу Украины Программа развития ООН в сотрудничестве со Всемирным банком начали процесс оценки ущерба для конкретных секторов экономики. Сбор данных завершен на 90%.

Количество зарегистрированных атак на медицинские учреждения в прошлом году было самым высоким в мире. По состоянию на 4 января произошло 745 инцидентов, — отметила ДиКарло.

Она также добавила, что в наиболее пострадавших регионах на востоке и юге страны «15% объектов частично или полностью не функционируют, а в Донецке, Запорожье, Николаеве и Харькове — до 50% объектов».

В сентябре президент РФ Владимир Путин указывал, что целью СВО является ликвидация антироссийского анклава на Украине. Глава государства добавил, что действия российских военнослужащих на Украине «заслуживают всяческой поддержки со стороны общества».

Ранее в Киеве сообщили о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России. Заместитель главы МИД республики Эмине Джапарова заявила, что уже в феврале Киев вынесет на голосование в Генассамблее проект президента Владимира Зеленского.