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Бывший австралийский дипломат Джон Лэндер пришёл к выводу, что над Азией нависла тень западного колониализма. Об этом он предупредил в своей статье для китайского издания Global Times. На такие размышления дипломата навели слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о новом расширении блока.

Ранее Столтенберг заявил, что главы государств и правительств Альянса одобрят новую стратегическую концепцию, формализующую расширение НАТО в Азиатско-Тихоокенаском регионе с целью противодействия «растущему влиянию и политике принуждения Китая». Лэндер отметил,...