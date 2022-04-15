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Мир

В ООН назвали число погибших и раненых на Украине

ООН: на Украине погибли 1982 мирных жителя, 2651 ранены
08:53, 16 апреля 2022
В ООН назвали число погибших и раненых на Украине Мариуполь. Украина Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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С 24 февраля на Украине погибли 1982 мирных жителя, 2651 были ранены, сообщается на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Организация считает, что фактические цифры значительно выше, передаёт РБК.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 4633 жертвы среди гражданского населения в стране: 1 982 убитых и 2 651 раненых, — сказано в сообщении.

По данным ООН, среди мирного населения погибли 511 мужчин, 323 женщины, 34 девочки и 56 мальчиков. Пол ещё 72 детей и 986 взрослых, ставших жертвами, не установлен.

ООН также сообщает о числе раненых. По их данным, пострадали 313 мужчин, 230 женщин, 53 девочки и 56 мальчиков. Также в числе раненых насчитывается 147 детей и 1852 взрослых, пол которых пока неизвестен.


 

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