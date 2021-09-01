В ООН написали доклад о «нарушениях прав человека» в Крыму

Доклад о нарушениях прав человека в Крыму подготовил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Документ опирается на данные, собранные дистанционно с территории Украины, поскольку миссия УВКПЧ на полуостров не ездила. Доклад распространён пресс-службой ООН.

Документ охватывает период с 1 июля 2020 года по 3- июня 2021 года. В нём говорится, в частности, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) просило российские власти посодействовать в отправке миссии в Крым. В свою очередь, РФ выразила готовность обсудить перспективы, но лишь в том случае, если поездка будет организована по правилам, регулирующим въезд на территорию России.

При этом Генассамблея ООН не признала Крым частью РФ, в результате миссия так и не была организована. В результате доклад основывается на данных, полученных в ходе дистанционного мониторинга миссии УВКПЧ на Украине. Также при подготовке доклада использовались судебные документы, официальные отчеты, открытые источники.

В документе указывается на якобы имевшие место нарушения судебных процедур, в частности — заочные судебные разбирательства. Также утверждается, что крымские суды полагаются на показания анонимных свидетелей во время судебных процессов. Кроме того, там не дают защите возможности допрашивать свидетеля напрямую.

Авторы доклада отмечают. что при расследовании 43 случаев насильственного исчезновения, задокументированных в Крыму с марта 2014 года, не было достигнуто ощутимого прогресса. При этом конкретные случаи описаны не были, справка к отчету не прилагалась. Также в докладе указывается на шесть неподтверждённых документально случаев пыток, предположительно применённых представителями ФСБ к лицам, находившимся под стражей.

Кроме того, УВКПЧ якобы продолжало получать жалобы от задержанных, а также их родственников и адвокатов на условия содержания под стражей.

Докладчики обвиняют российские власти в ущемлении свободы мнений и собраний. В частности, упоминается о том, что в России запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа* в Крыму. Россию также «обвиняют» в призыве жителей Крыма на службу в российскую армию.

В разделе рекомендаций генсек ООН Антониу Гутерриш призывает Россию «выполнить обязательства в Крыму»: соблюдать запрет на применение пыток и обеспечить независимое расследование всех утверждений о пытках или жестоком обращении.