Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не планирует контактов со сторонами по поводу возможного расследования терактов на «Северных потоках». Таких контактов не было и пока не предполагается, сказал он на брифинге, сообщает РИА Новости.
Так Хак ответил на вопрос о том, не было ли недавно контактов между ООН с соответствующими сторонами по поводу возможного расследования диверсий.
Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время, — сказал представитель генсека.
Россия ранее подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом к генсеку организации организовать независимую международную комиссию, которая бы расследовала диверсии.
Ранее сообщалось, что Китай выступил в качестве соавтора проекта резолюции о международном расследовании инцидента на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», предложенного Россией. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование по документу состоится 27 марта.