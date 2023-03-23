В ООН исключили контакты по терактам на «Северных потоках» ООН не планирует контактов со сторонами по расследованию терактов на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация не планирует контактов со сторонами по поводу возможного расследования терактов на «Северных потоках». Таких контактов не было и пока не предполагается, сказал он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Так Хак ответил на вопрос о том, не было ли недавно контактов между ООН с соответствующими сторонами по поводу возможного расследования диверсий.

Нет, я не думаю, что что-то подобное предполагается в настоящее время, — сказал представитель генсека.

Россия ранее подготовила проект резолюции Совбеза ООН с призывом к генсеку организации организовать независимую международную комиссию, которая бы расследовала диверсии.

Ранее сообщалось, что Китай выступил в качестве соавтора проекта резолюции о международном расследовании инцидента на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», предложенного Россией. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Голосование по документу состоится 27 марта.