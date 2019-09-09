https://static.news.ru/photo/cdc91fb6-d2e3-11e9-80f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет поддержала идею о проверке соразмерности действия сотрудников полиции на акциях протеста, которые прошли летом в Москве.

Заявление о необходимости расследования она озвучила во время открытия 42-й сессии совета ООН по правам человека в Женеве, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил своё мнение относительно ситуации с несанкционированными митингами, прошедшими в Москве. Он подчеркнул, что выражение своей точки зрения — это законное право гражданина.