В Оксфорде заявили, что убитый россиянин не работал в университете

Убитый 17 октября в Лондоне россиянин Леонид Лабошин работал не в Оксфордском университете. Он трудился в частной компании, которая является партнёром учебного заведения по ряду проектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Лабошин погиб в результате нападения в городе Ботли к западу от Оксфорда. По словам членов его семьи, его пригласили на работу в Оксфордский университет в качестве программиста, где он занимался проектами, связанными с ранним диагностированием и хирургическим лечением рака. Мужчине был 31 год.

По итогам проверки не похоже, что господин Лабошин был сотрудником университета. Его профиль в LinkedIn предполагает, что он работал в частной компании в медицинском секторе, которая работает в партнерстве с университетом над некоторыми проектами, — рассказал агентству представитель Оксфордского университета.

Отмечается, что с сентября 2020 года он работал в качестве DevOps-инженера в компании Optellum. На сайте компании говорится, что она занимается программным обеспечением для ранней диагностики рака легких на основе искусственного интеллекта и имеет офисы в Оксфорде и Техасском медицинском центре в американском Хьюстоне.

Ранее британские полицейские сообщили, что 17 октября было совершено нападение на мужчину. От полученных ножевых ранений он скончался на месте. В результате по подозрению в убийстве был задержан 33-летний Юджин Коман. Ему предъявили обвинение в убийстве и хранении холодного оружия.