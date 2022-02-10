В офисе Зеленского высказались о встрече советников «нормандской четвёрки»

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Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры политсоветников в «нормандском» формате» в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений. Разногласия помешали согласовать заявление по итогам 9-часовых переговоров, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-либо видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января......