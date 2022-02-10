В офисе Зеленского высказались о встрече советников «нормандской четвёрки»
Офис Зеленского: советники «нормандской четвёрки» не согласовали итоговый документ
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:24, 11 февраля 2022
Андрей Ермак Фото: president.gov.ua
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на переговорах советников «нормандской четвёрки» в Берлине сторонам не удалось прийти к совместному документу. Как произошло, так произошло, отметил он на брифинге после 9-часовой встречи, сообщает РИА Новости.
Действительно, сегодня почти девять часов шли эти переговоры. Я хотел сказать, что было бы хорошо, если бы на второй встрече в «нормандском формате» после длительного перерыва мы бы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня как произошло, так произошло, — подчеркнул Ермак.
По его словам, советники в Берлине подтвердили, что Минские соглашения следует выполнять.
Ранее стало известно, что переговоры политсоветников в «нормандском» формате» в Берлине закончились без ощутимых результатов и заявлений, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, разногласия помешали согласовать заявление по итогам 9-часовых переговоров. Козак считает, что разногласия несут разрушительный эффект для реализации Минских соглашений.