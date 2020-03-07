https://static.news.ru/photo/e39165b6-6054-11ea-b604-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Жители Украины захотят, чтобы нынешний президент Владимир Зеленский был переизбран ещё на один срок, считает первый заместитель руководителя офиса президента.

Исключительное моё мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своём направлении, в своём коллективе, в своей команде, — сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».

Однако, по его словам, чтобы узнать о решении самого Зеленского, нужно «прожить эти пять лет».

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин 6 марта во время встречи с жителями Иваново заявил, что не сойдёт с ума от двух сроков подряд на посту главы государства. Однако, как подчеркнул российский лидер, в стране должна быть сменяемость власти.