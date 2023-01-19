В офисе Зеленского рассказали, кто лучший друг Украины Глава офиса Зеленского Ермак: США — самый важный партнер Украины

Фото: Pavlo Bagmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что самым важным партнером для Украины в плане финансовой и военной помощи являются США, сообщает пресс-служба Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе своего выступления на полях саммита представитель главы Украины добавил, что благодарен западным партнерам.

Давайте обратимся к конкретным цифрам. Разумеется, самый важный партнер в финансовой и военной помощи — это, конечно же, США, — сказал Ермак.

Он призвал Запад усилить поддержку Киеву и поставить запрашиваемое вооружение.

Председатели комитетов Конгресса США по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол ранее заявили, что законодатели потребовали у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине. По их словам, нерешительность Байдена «приводит к затягиванию конфликта». Американские конгрессмены обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с аналогичным призывом. Он указали на пример Великобритании и Польши, которые заявили о готовности передать Киеву наступательную бронетехнику, включая танки Leopard 2 и Challenger 2.