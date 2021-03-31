В офисе Зеленского отреагировали на переговоры Путина, Меркель и Макрона

https://static.news.ru/photo/0f7a77ea-9244-11eb-beed-96000091f725_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

В офисе президента Украины Владимира Зеленского призвали не искать тайный смысл в переговорах лидеров «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу. Онлайн-встреча прошли без представителя Киева.

30 марта президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Среди прочего обсуждалась также и ситуация в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашён не был. Украинская оппозиция сочла это «плохим сигналом» для Киева.

Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «партии любителей фейков», как он назвал партию «Европейская солидарность», могут не беспокоиться. Видеоконференция, по его мнению, не была переговорами в «нормандском формате».

Это были не переговоры. Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия. За столом не сидели десятки других стран, включая те же США, — цитирует Подоляка РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия. Введён запрет ведения огня, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, инженерного оборудования позиций и использования дронов.

Как писал NEWS.ru, власти самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли 27 марта окрестности села Васильевка, что под городом Ясиноватая в ДНР.