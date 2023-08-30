В офисе Зеленского назвали условие для переговоров с Москвой Подоляк: Россия должна потерпеть ряд крупных военных поражений

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Михаил Подоляк

Ни о каких мирных переговорах России и Украины речи быть не может, заявил в интервью газете Corriere della Sera советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, сначала российские войска должны потерпеть ряд крупных поражений на фронте. Он считает, что после этого россияне засомневаются в необходимости проведения СВО и шансов на мирный договор будет больше.

В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи, — сказал Подоляк.

Он добавил, что власти Украины ни в коем случае не станут вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал условия для проведения переговоров по Крыму. По его словам, Киев готов к переговорам лишь в том случае, если ВСУ окажутся у административных границ полуострова. При этом он отметил, что Украина желает демилитаризации региона.

Как считает экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, если наступление ВСУ провалится и президент России Владимир Путин предложит перемирие, Украина может лишиться ключевых западных союзников. По его мнению, западные лидеры могут захотеть остаться в истории военного конфликта миротворцами и вступить в переговоры.