В офисе Зеленского назвали причиной потери Крыма страх украинских военных

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал страх украинских военных причиной потери полуострова Крым в 2014 году. Об этом он сообщил "Страна.ua".

Помните, как мы все сдались в Крыму? У россиян (сейчас это доподлинно известно) команда была очень чёткая из Москвы: если в Крыму начинается стрельба и российские военные несут первые потери, немедленно сворачиваться и уходить, никакой Крым уже никто не берёт, — заявил Арестович.

По его словам, Киеву нужно было всего 20 силовиков, которые «не побоялись бы и выстрелили», однако из-за «тотального морального обвала» таких людей в украинской армии не нашлось. По мнению Арестовича, никто не давал соответствующей команды, а брать инициативу на себя никому не хотелось, — «командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав».

Ранее Арестович предложил сменить название своей страны на Русь-Украину.