В офисе Гутерриша отреагировали на слова Зеленского о ядерном ударе по РФ Офис Гутерриша: в ООН считают неприемлемыми даже дискуссии о ядерном конфликте

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стефан Дюжаррик

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что позиция организации о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте остается прежней. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о превентивном ударе по России в беседе с РИА Новости.

Что касается любых замечаний, касающихся применения ядерного оружия, я хотел бы отослать вас к тому, что генеральный секретарь уже сказал по этому вопросу. Его позиция не изменилась, — подчеркнул Дюжаррик.

Представитель офиса генсека ООН также напомнил слова Антониу Гутерриша, которые тот произнес 22 сентября в Совбезе ООН. Тогда Гутерриш назвал некогда немыслимую идею ядерного конфликта совершенно неприемлемой даже в качестве предмета дискуссий.

Ранее Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможность применения РФ ядерного оружия.