В ОДКБ выступили за сотрудничество с НАТО по ряду направлений

ОДКБ и НАТО могли бы сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также в сфере противодействии терроризму. Взаимодействие по этим двум направлениям пошло бы на пользу обеим сторонам, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в интервью изданию «Союзники.ОДКБ».

Он подчеркнул, что ОДКБ как призванная защищать мир и стабильность организация, всегда выступала против политизации вопросов международной безопасности.

Существует ряд направлений, по которым, с нашей точки зрения, сотрудничество ОДКБ и НАТО пошло бы на пользу обеим сторонам. В первую очередь это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков, противодействия терроризму, — сказал Зась.

Он добавил, что организация выразила готовность к диалогу по этим вопросам, но ответных шагов от НАТО не последовало. По его мнению, «это наводит на определённые выводы». Также Зась отметил наращивание военной инфраструктуры НАТО, в том числе группировок войск, способных решать наступательные задачи, усиление враждебной риторики, введение новых санкций, организацию опасных провокаций в непосредственной близости от границ государств — членов ОДКБ.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и генсек ОДКБ Станислав Зась на встрече в Ереване высказались за скорейшее начало демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Подчёркивается, что приоритетом организации являются совместная деятельность государств — членов ОДКБ по противодействию терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, по миграционной и биологической безопасности.