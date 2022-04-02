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В Одессе заработает консульство Греции

19:33, 03 апреля 2022
В Одессе заработает консульство Греции Фото: fdecomite/flickr.com
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Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл в Одессу с грузом гуманитарной помощи. Греческое консульство в этом городе откроется 3 апреля. Сотрудники дипмиссии окажут помощь в раздаче гуманитарной помощи и создании эвакуационных коридоров для греческой диаспоры, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Греции.

Работа консульства поможет в распределении гуманитарной помощи и создании эвакуационных коридоров для греческой диаспоры, в случае необходимости, из любого региона Украины через Одессу, сказал Дендиас.

Глава МИД также встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он отметил, что представляет правительство Греции и считает, что всё греческое общество должно сперва направить свою помощь Одессе.

Я встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Мы обсудили присутствие греческой общины в городе в контексте исторических связей с Одессой и вызовы, с которыми она сталкивается,добавил министр.

Ранее власти Великобритании заявили, что отправят на Украину противокорабельные ракеты, а также барражирующие боеприпасы для защиты Одессы. Речь идёт о противокорабельных ракетах Harpoons, которые используются королевским флотом Британии, ракетах с датчиками, которые могут нацеливаться на корабли, дислоцированные у побережья Украины.

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