На Украине «запретили» Илона Маска В Одессе убирают фотографии Илона Маска с билбордов со знаменитостями, которые помогли Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/http://www.globallookpress.com

В Одессе фотографии американского предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска снимают с билбордов, сообщили в городской администрации. На рекламных щитах изображены знаменитости, которые помогли Украине. Ранее Маск предложил свой план урегулирования конфликта на Украине, который раскритиковали не только украинские чиновники, но и в некоторых странах НАТО.

Управление рекламы убирает фото Илона Маска с билбордов, которыми мы благодарили за поддержку Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Маск выразил мнение, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. В своем Twitter-аккаунте предприниматель предложил оставить Крымский полуостров России.

После этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter опрос, подписав его: «Какой Илон Маск вам больше по душе: тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию?». В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство планом Маска словом «отвали». Дипломат пообещал, что теперь никто из украинцев не станет покупать «долбанные жестянки Tesla».

Также президент Литвы Гитанас Науседа провел понятные для Маска аналогии с машиной Tesla. По его словам, если кто-нибудь украдет колеса у чужой машины, то это не сделает его законным владельцем этих колес или всего автомобиля. Даже если похититель будет утверждать, что колеса сами этого пожелали, отметил Науседа.

Позже Маск заявил, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Так бизнесмен в Twitter ответил на критику американского сенатора Линдси Грэма, заявившего о минусах плана Маска по мирному урегулированию на Украине.