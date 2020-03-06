https://static.news.ru/photo/0771f80e-5fb7-11ea-a36e-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Police of Ukraine/flickr.com

В Одессе возбудили уголовное дело из-за драки священника Православной церкви Украины (ПЦУ) с прихожанами в храме Рождества Христова.

Между служителем и прихожанами произошло столкновение, во время которого мужчины нанесли друг другу телесные повреждения, — цитирует РИА Новости сообщение областного управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье «умышленное лёгкое телесное повреждение». Виновного могут оштрафовать. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Причиной конфликта стала попытка поделить приход между бывшим и нынешним настоятелями храма. В 2019 году бывший настоятель был отстранён от службы правящим Одесским и Балтским архиереем от ПЦУ, но Украинская православная церковь Киевского патриархата восстановила его в служении. ПЦУ не признала этого решения.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости), писал NEWS.ru.