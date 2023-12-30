В Одессе прогремели взрывы «Страна»: взрывы прогремели в Одессе

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В Одессе прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua». В Днепропетровской и Одесской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Днем 30 декабря массированному обстрелу подвергся центр Белгорода. Как заявили в МЧС, десять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате удара ВСУ. Число пострадавших составляет 45 человек, четверо из них — дети.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили об ударе Вооруженных сил Украины по Белгороду. По поручению главы государства туда вылетела бригада Министерства здравоохранения с главой ведомства Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

По данным Telegram-канала Mash, обстрел центра Белгорода велся из Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, удары наносились ракетами с кассетными боеприпасами, в том числе ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.

Российские военкоры при этом призвали нанести ответный удар по украинским пунктам принятия решений. Военкор Юрий Котенок назвал обстрел Белгорода 30 декабря самым мощным за все время СВО.